「ytv漫才新人賞決定戦」審査員3月1日に読売テレビで放送された若手漫才コンテスト「第15回ytv漫才新人賞決定戦」は、オンエア前からお笑い好きの間では注目されていた。昨年に続いて、霜降り明星の粗品が審査員に名を連ねていたからだ。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「テレビじゃ見たことない」…後輩芸人から“鬼ヅメ”された瞬間の粗品コンビとして「M−1グランプリ」を制し、ピン芸人として「R−1グランプ