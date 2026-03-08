◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾 ― 韓国（2026年3月8日東京D）台湾の曽豪駒（ソ・ゴウク）監督が8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦の韓国戦の試合前会見に出席した。台湾は前日7日のチェコ戦で今大会初勝利を挙げ、ここまで1勝2敗。準々決勝進出には韓国に勝つことが最低条件となる。曽監督は「昨日の非常に良い状態を今日も保っていきたい」と話し、MLB通算78勝を誇る韓国の先発投手