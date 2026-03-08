テクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド、侍ジャパンと韓国の一戦を相方の石野卓球（58）とともに生観戦したことを報告した。「卓球くんとWBC 日本 vs 韓国戦観に行って来ました」とつづり、東京ドームの一塁側のスタンドでのツーショットを公開した。「ちなみに後ろの席がムロくんでした」とも記し、俳優のムロツヨシ