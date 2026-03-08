ラグビーの欧州6カ国対抗で、フランスを50―40で破ったスコットランド＝7日、エディンバラ（ロイター＝共同）ラグビーの欧州6カ国対抗は7日、英国のエディンバラなどで行われ、スコットランドがフランスを50―40で破り、ともに3勝1敗となった。イタリアはイングランドに23―18で競り勝ち、2勝目（2敗）を挙げた。大会公式サイトによると、イタリアはイングランドから初勝利。イングランドは1勝3敗となった。（共同）