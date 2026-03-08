日本テレビ系「シューイチ」が８日放送され、２００６年ＷＢＣの日本代表・里崎智也氏が、７日のＷＢＣ日本−韓国戦を振り返った。七回、３番手で登板した種市篤暉投手が、圧巻の３者連続空振り三振で抑えたシーンをピックアップ。「種市の３者連続三振のあそこで流れを締めて。次１点取られたら困るとこで、締めたことによっての勝ち越しだった」と勝機を高めた三振ショーを称賛した。「種市が世界にバレましたね、コレ。気づ