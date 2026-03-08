3月7日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第24節GAME1が開催された。 東地区首位の宇都宮ブレックスは、敵地で佐賀バルーナーズと対戦。前半を41－44の3点ビハインドで折り返したものの、第3クォーターに30－19と猛攻を見せて逆転に成功する。第4クォーターは佐賀の反撃に遭うもリードを守り切り、90－87で接戦