パルマ・カルチョのカルロス・クエスタ監督が、8日のセリエA第28節フィオレンティーナ戦で日本代表GK鈴木彩艶が先発に復帰する可能性に言及した。7日、クラブ公式サイトが伝えた。鈴木は今季開幕から公式戦全13試合に出場していたが、昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。その後、日本で手術を受け、2月から個別トレーニングに復帰。先月27日に行われたセリエA第27節のカリアリ戦