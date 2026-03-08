ギャンブルで巨額の借金を抱えた末、子どもたちを殺害して自らも命を絶とうとした韓国人夫婦の実刑が確定した。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を殺害した韓国の女教師3月6日、法曹界によると、最高裁2部（主審：クォン・ヨンジュン大法官事）は殺人未遂および児童福祉法上の児童虐待の罪で起訴された男A氏に対し、懲役3年を言い渡した原審判決をこのほど確定させた。オンラインギャンブルに溺れていたA氏は、既存