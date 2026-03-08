マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、難所セント・ジェームズ・パークでの会心の逆転勝利を誇った。クラブ公式サイトがスペイン人指揮官の会見コメントを伝えている。マン・Cは7日、アウェイで行われたFAカップ5回戦でニューカッスルと対戦。直近のノッティンガム・フォレスト戦から先発10人を入れ替える大胆なターンオーバーを敢行した一戦では、前半序盤にFWハーヴィー・バーンズに先制点を奪われた