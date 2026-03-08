アーセナルのミケル・アルテタ監督が、FAカップ8強入りを決めたマンスフィールド・タウン戦を振り返った。クラブ公式サイトがスペイン人指揮官の会見コメントを伝えている。プレミアリーグで首位を快走するなど、今シーズンここまで4冠の可能性を残している絶好調のアーセナル。7日、敵地で行われたFAカップ5回戦ではEFLリーグ1（イングランド3部）に所属するマンスフィールドと対戦。格下相手に思わぬ苦戦を強いられたが、F