坂本冬美のデビュー40周年という輝かしい節目を飾る最新曲「遠い昔の恋の歌」。そのMVが公開され、AI技術を駆使した「驚きの共演」が実現したことがわかった。 ■「また君に恋してる」当時の坂本冬美と、現在の坂本冬美が同じ空間に 描かれたのは、17年の歳月を紡ぎ、時空を超えて響き合うふたりの「坂本冬美」の姿。 MVの冒頭、最新のCDジャケットとリンクした気品あふれる姿で