【女子ボートレーサー・インタビュー田上凜（２３＝大阪）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは田上ボートレースのＣＭを見て?これだ！″って思って。本当に直感なんです。レースをしているＣＭで自分がやっているのが、めっちゃ想像できました。５年制の高校に通っていたんですけど、２年くらいの時にボートレーサーになりたいと思って、実際に受けたのは４年の時。それまでボートレースの存在すら知らなかった