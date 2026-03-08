フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、島田麻央（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。合計205.39点で2位に入ったのはハナ・バース（オーストラリア、日本名：石崎波奈）。フリーでは島田を上回る好演技を披露した。6日に16歳になったばかりの超新星が、フリー1位で銀メダルを獲得した。冒頭に