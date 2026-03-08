春のお出かけコーデの相棒にするなら、リラクシーに履けるクッション性のあるシューズがおすすめ。今回、編集部が注目したのは【グローバルワーク】の「楽ちんシューズ」。上品なルックスながら、かかとを踏んでも履ける2WAY仕様で、ちょっとした外出から通勤まで幅広く活躍しそうです。機能性も充実してるので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 カジュアルにもきれいめにも履ける2WAYシュ