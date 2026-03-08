筆者の話です。4歳年上の優しい従兄は、一緒にお風呂に入り、手作りクッキーをご馳走してくれる憧れの存在でした。しかし祖母の急逝を機に突然転校し、音信不通に。数十年後、祖父の葬儀で再会した従兄が語った真実とは。家族の確執が一人の少年の人生を変えた切ない物語です。 憧れの従兄 私には、4つ年上の憧れの従兄がいました。 彼は、やんちゃで同級生の男子たちといたずらをしたり、非常に活発な少年でした。 で