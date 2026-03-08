街角からブルーシートが消えた。厚生労働省の調査でも、路上生活者の数はこの20年で「10分の１」にまで激減したという。数字だけを見れば、日本の貧困問題は改善に向かっていると錯覚するかもしれない。だが、現実は決して甘くない。彼らは救済されたのではなく、ただ社会から“見えなくなった”だけなのだ。今、ネットカフェや深夜のファミレス、友人宅を転々とする「見えないホームレス」がいっこうに減らない実態がある。驚くべ