7日夜、岐阜市の名鉄岐阜駅のトイレで男性の手に噛みついたとして、自称・岐阜市職員の男が逮捕されました。7日午後11時ごろ、岐阜市神田町の名鉄岐阜駅で「客同士がケンカをしている」と駅員から110番通報がありました。警察によりますと、駅の改札内の男子トイレで、自称・岐阜市職員の男(37)が岐南町に住む男性会社員(46)の左手に噛みつき出血させたということで、駆けつけた警察官に傷害の容疑で現行犯逮捕されました。