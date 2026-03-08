追加点を決めた生え抜きの照内利和浦和レッズのFW照内利和が、3月7日のJ1百年構想リーグ水戸ホーリーホック戦でプロ初ゴールを決めた。MF早川隼平のアシストでゴールしたアタッカーは「決めた瞬間の歓声は鳥肌が立ちました」と笑顔を見せ、アカデミー出身コンビが浦和に明るいニュースを届けた。チームが1-0でリードした後半アディショナルタイム、早川からのスルーパスに抜け出すと冷静にGKの左を抜いて流し込んだ。昨季にト