デビュー４０年目を迎えた歌手の坂本冬美（５８）が、最新曲「遠い昔の恋の歌」のミュージックビデオ（ＭＶ）で１７年前（２００９年）の自身との“時空を超えたデュエット”が実現した。「等身大の冬美」をキーワードに制作されたナンバー。ＭＶではＡＩ技術を駆使し、歌手人生の転機となったヒット曲「また君に恋してる」（０９年）の頃の自身と共鳴し合う姿が描かれた。１７年の歳月を紡ぎ、当時のみずみずしく、りんとし