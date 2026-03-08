◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタートした。日本記録（２時間１８分５９秒）保持者の前田穂南（天満屋）、昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）と安藤友香（しまむら）、２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）ら有力選手が先頭集団で順調にレースを進める中、２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）が１０