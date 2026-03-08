俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第9回「竹中半兵衛という男」が、8日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開今回は、小一郎(仲野太賀)らは墨俣へ出陣。だが信長(小栗旬)の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就(田中哲司)が守る北方城だった。藤吉郎(池松壮亮)は、美濃国主・斎藤龍興(濱田龍臣)の目を北方城から逸らすための捨