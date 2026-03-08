デビュー40周年の演歌歌手坂本冬美（58）が新曲「遠い昔の恋の歌」のミュージックビデオ（MV）で17年前の自分自身と共演をする。最新のAI技術を駆使し、09年に「また君に恋してる」を歌唱した当時と令和を生きる現在の坂本が“時空を超えたデュエット”を実現させている。MVの冒頭で現れるのは令和の坂本。だが後半に進むと「また君−」を歌唱当時の坂本が姿を現し、やがて2人が同じ旋律を口ずさむ。MVはこの日から1週間限定で40周