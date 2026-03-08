販売価格49万5000円のオーディオ機器を盗んだとして、新潟市北区の22歳の男子大学生が逮捕されました。警察によりますと、男は3月3日の午後１時過ぎ、新潟市中央区の商業施設でオーディオ機器を盗んだ疑いがあります。被害に気付いた店から通報があり、捜査を行っていましたが、7日に再び男が店を訪れたと連絡があり、駆け付けた警察官が逮捕しました。調べに対し、男は容疑を認めています。