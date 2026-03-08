第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本対韓国の試合が行われ、日本が8−6で韓国に勝利した。C組1位通過に王手をかけ、日本は次戦のオーストラリア戦で勝利すれば準々決勝進出が確定する。試合序盤は打ち合いになった。先発の菊池雄星が初回に3失点と出鼻をくじかれ、その裏に鈴木誠也の2ランで1点差に迫る。3回には大谷翔平の2試合連続となるホームランで同点に追いつき、その後に鈴木、吉田正尚の2者