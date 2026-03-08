京急の沿線にある「鉄道じゃない踏切」「え、なんでここに踏切…？」 同乗者も思わずこう漏らした、不思議な「踏切」が東京にあります。 【あーーナルホド！】これが不思議な「首都高の踏切」です！（地図／写真）場所は東京都大田区、首都高1号羽田線の羽田出入口です。下り線の出口から一般道に下りて信号待ちをしているあいだ、ふと右をみると、上り線の入口側に踏切で見られるような遮断機が立っています。もちろん、ここ