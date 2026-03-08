タレント、テレビプロデューサーのデーブ・スペクターが8日までに自身のXを更新。WBC出場チームの呼称を念頭に、疑問を示した。デーブは「チャイニーズタイペイってなんですか？地球儀を見てるけど、その地名は見当たらない」と投稿した。投稿は23万回表示され、350を超えるコメントが付いている。「チャイニーズ・タイペイ」は、台湾をめぐり「1つの中国」を訴える中国側と、「独立」を主張する台湾側が、落としどころをさぐる形