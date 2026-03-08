お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が8日、自身のXを更新。「心」のケアについて、自身の思いをつづった。クロちゃんは「一度壊れた心はすぐには戻らない。だから壊れる前に、本のつもりで閉じないとだよ」と書き出した。そして「閉じたら読めないから。忘れたふりをするんだよ、自分の心に。自分が健全じゃない時に考えすぎない事」と述べた。この投稿に対し「最近どしたん？」「クロちゃんどうしたの？」「クロちゃ