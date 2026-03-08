タレント照英（51）が7日、インスタグラムを更新。98年に放送された「星獣戦隊ギンガマン」のオフショットを投稿した。昭英は「星獣戦隊ギンガマン『ギンガブルー・ゴウキ』戦隊シリーズは終わってしまいましたが、ギンガブルーとして地球を一年間守らせて頂けた事に感謝しております」と感謝を記し、「ギンガマンは永遠であり、私の宝物です」と思いをつづり、スーパー戦隊シリーズ星獣戦隊ギンガマンのオフショットを公開した。