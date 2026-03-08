ケツメイシのリーダー大蔵（49）が7日までにインスタグラムを更新。1日に行われた東京マラソンの完走を報告した。大蔵は「東京マラソン2026」と書き出し、「3：02：39（PB）自己ベスト更新」と報告し、写真や動画を多数公開した。そして「当日までの沢山のサポートと沿道からの応援に助けられました！おかげ様々です」と感謝を記した。続けて「レース前にパーフェクトエネルギー。レース中は7kごとにアミノショットパーフェクト