日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）が８日に同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演し、３月末で退社することを報告した。年度末を迎え、各局では人気アナの退社が続いている。岩田アナをめぐっては今年１月に、退社することが判明し、この日の「シューイチ」で正式発表となった。退社後はフリーアナの宮根誠司らを擁する芸能事務所「テイクオフ」に所属することがスポーツ