阪神の新外国人であるディベイニー内野手（28）が異例の2日連続でファームの試合に出場する。開幕遊撃の本命と目されながら打撃低迷が続き、守備面でも不安を露呈。昨日7日の2軍ソフトバンク戦では「4番・三塁」でスタメン出場も4打数無安打に終わった。藤川監督は「1軍が10試合、ファームで（1軍開幕まで）15試合。25試合を使ってやっていく」と1軍と2軍の2拠点で打席数を確保させ、開幕まで調整させる方針を示していた。