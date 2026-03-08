シンガー・ソングライターのmiletが7日までにインスタグラムを更新。デビュー7周年を迎え、感謝をつづった。19年3月6日、1st EP『inside you EP』でメジャーデビューしたmiletは「デビュー7周年を迎えました」と報告し、写真を多数公開した。そして「あなたがそこにいてくれることが、私が歌ういちばんの理由です。どんなときもそばで支えてくれてありがとう。愛してます」と思いをつづった。この投稿に「7周年おめでとうございま