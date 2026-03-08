アイドルグループ・CANDY TUNEが、5月1日から5月8日までの期間、東京都台東区の「浅草花やしき」にて、3周年記念の特別企画「CANDY TUNE 3rd Anniversary 『浅草 飴やしき』」を開催する。 同園を期間限定で「浅草 飴やしき」とし、17時から22時までの特別夜間営業を実施。アトラクションから縁日、フードに至るまで園内全体をジャックし、夜の遊園地で3周年を祝う。 期間中はログインして続きを読むThe post CANDY TUNE、3周年記