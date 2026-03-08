タレント有吉弘行（51）が7日、自身のXを更新。ファンを公言するプロ野球広島出身の侍ジャパン鈴木誠也外野手（31＝カブス）が、同日のWBC1次ラウンド韓国戦で2本塁打の大活躍をしたことを喜んだ。有吉は同日夜、「よっしゃ観戦開始！」と、試合をウオッチしていることを報告。「最高の寝かしつけ最高の試合！」と先月に誕生を発表した第2子の育児をしながら観戦していることも示唆した。その後、「鈴木誠也はほぼ広島カープです