7日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−韓国』のポストゲームショーに和田毅氏と鳥谷敬氏が出演し、連勝した侍ジャパンについて言及した。侍ジャパンは初戦のチャイニーズ・タイペイ戦を7回コールド勝利、7日の韓国戦も4本の本塁打が飛び出し、8−6で打ち勝った。和田氏は「今日（7日）の試合は劣勢の中で勝ち切ったのが本当に大きい。この勢いのまま勝ち切って欲しいと思