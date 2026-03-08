札幌管区気象台によりますと、2026年3月8日午前9時15分、雌阿寒岳が噴火しました。噴火したのは雌阿寒岳のポンマチネシリ火口で噴煙の高さは約100メートルだということです。雌阿寒岳のポンマチネシリ火口では去年10月にも噴火がありました。