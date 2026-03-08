アメリカ・ニューヨーク市長の公邸近くで2つの抗議デモが衝突し、不審物を取り扱ったなどとして、あわせて6人が逮捕されました。ニューヨーク市警察によりますと、マムダニ市長が住む公邸の近くで行われた抗議活動で爆発物のような装置に火をつけたなどとして2人が拘束されました。この装置は炎や煙が出ただけで、けが人はいませんでしたが、装置の中にはネジなどが入っていたということで、警察が実際に爆発物として機能するもの