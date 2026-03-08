モデルでタレントの井手美希（２４）が７日、東京・秋葉原のソフマップＡＫＩＢＡアミューズメント館で４ｔｈＤＶＤ「ｍｉｋｉｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」（販売元：エスデジタル）発売記念イベントを行った。昨年１月３１日にリリースしたファーストＤＶＤ「ｍｉｋｉｒｈｙｔｈｍ」から、わずか１年数か月で４枚目のＤＶＤを発売するというハイペース。加えてこの日、５月２９日に５枚目となる次回作「ｍｉｋｉｔｏｇｅｔ