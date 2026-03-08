“ミスター完投”こと元巨人投手の斎藤雅樹氏とオイシックス・桑田真澄ＣＢＯが８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、７日に東京ドームで行われた「ＷＢＣ１次ラウンドＣ組」で日本が８―６で韓国を破り大会２連勝を決めたことを報じた。この試合で巨人の大勢投手が登板して無失点で試合を締めた。司会を務める膳場貴子アナウンサーは、斎藤氏に「侍ジャパンの抑えは大勢投