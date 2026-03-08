油っこい料理より主食に注意！内臓脂肪がたまる一番の原因とは 内臓脂肪の原因は糖質だった 「太りやすい食事」＝油っこい料理をイメージするかもしれませんが、内臓脂肪がたまる一番の要因は「糖質」のとり過ぎです。 ●中性脂肪って何？消費されなかった糖質や脂質は肝臓で中性脂肪に合成され、血液中に流れ出し各器官に運ばれてエネルギーとなります。そこで消費しきれなかった中性脂肪が内臓脂肪や皮下脂肪とし