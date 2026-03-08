昨季まで巨人2軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が8日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している侍ジャパンの山本由伸投手（27＝ドジャース）のキャンプ地での調整について言及した。山本は6日、東京ドームで行われた1次ラウンドC組の台湾戦に先発登板し、2回2／3で53球を投げて無安打無失点、2奪三振3四球。開幕マウンドを託されたエースとして期待