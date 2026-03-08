モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月5日、Androidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」の限定カラー「motorola razr 60 ultra PANTONE Mountain Trail」をIIJmioで発売した。販売サイトでの通常価格は16万9800円。●サステナビリティに配慮した木材を使用限定カラー「Mountain Trail」は、バックパネルに森林管理協議会認証の木材を使用し、柔らかな木目調が印象的だ。持続可能な森林管理を行う森林から伐採された木材