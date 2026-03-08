ヤンキースでは松井秀喜、ホワイトソックスでは井口資仁のチームメートとしてプレーし、ワールドシリーズでもともに戦ったホセ・コントレラス投手（54）。その息子、ジョセフ・コントレラス投手（17）が高校生ながらワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のブラジル代表として出場し、6日（日本j悲観7日）の米国戦でアーロン・ジャッジ外野手（33＝ヤンキース）を打ち取ったことが話題になっている。2回表、満塁の場面で