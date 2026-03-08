ダウンタウン・浜田雅功が、6日放送のMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』（深0：40）に出演し、療養からの復帰を報告した。【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子浜田は、2月20日、27日放送回を欠席していた。この日は元気に登場して「ちょっとインフルエンザになったんで」と明かし、「おかえりなさい」と迎えられた。体調について「大丈夫」とし、和気あいあいとトーク。同番組の公式Xでは「体