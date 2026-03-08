名古屋ウィメンズマラソン名古屋ウィメンズマラソンが8日、バンテリンドーム発着のコースで行われている。国内外のトップランナーが集った42.195キロ。ペースメーカーを務めた超大物に注目が集まった。最も設定ペースが速い2時間20分を狙う集団を、トラックではお馴染みの超大物ランナーが牽引した。「PACE1」のゼッケンをつけ、初めてペースメーカーを務めたのは1500メートルや5000メートルで日本記録を持つ田中希実（New Bal