◆米男子プロゴルフツアーアーノルド・パーマー招待第３日（７日、米フロリダ州・ベイヒルクラブ＝７４６６ヤード、パー７２）第３ラウンドは日没サスペンデッドとなり、一部の選手が競技を終了できなかった。順位は暫定。２９位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、４ボギーで７３と落とし、通算１オーバーの３８位に後退した。首位と１４打差。２０位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー