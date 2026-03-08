重圧のかかる初戦をゼロで抑えた。【3/7(土)激突！】WBC韓国代表を丸裸！3大会連続1次R敗退、期待を裏切り続けて臨む正念場山本由伸（27=ドジャース）が6日の1次ラウンド・台湾戦に先発。3回途中、53球を投じたところで、2番手の藤平尚真にマウンドを譲った。打者11人に対し、無安打ながら3四球と制球に苦しんだ。侍ジャパンは二回に大谷の満塁弾を含む大量10得点。長い攻撃時間でイニング間が間延びする難しいマウンドだっ