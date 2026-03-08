【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#54（2026年1月23日付け紙面に掲載）【ツアー漫遊記】バッグを担いだ森山友貴は無念の4日目終戦も 「再挑戦すれば合格」という手応えはありました昔はバッグを担いだプロには男女を問わず、必ず年賀状を出していたし、先方からもけっこうな枚数が届き、元日の楽しみでした。近年は「年賀状じまい」とやらで、ハガキはほんの数枚。メールでの挨拶が5、6人から届くくらいです。僕