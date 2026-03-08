ザ・ビーチ・ボーイズのブルース・ジョンストンが、60年以上にわたって参加してきたツアー活動から離れることが明らかになった。83歳のジョンストンは、1965年にブライアン・ウィルソンがスタジオ活動に専念するためツアーを離れた際に加入。以降61年間で約6000公演に出演してきた。 【写真】2012年、オリジナルメンバーで来日したザ・ビーチ・ボーイズ ジョンストンは米「