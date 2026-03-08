【今週グサッときた名言珍言】（7）とんねるず石橋貴明の"一言"がトドメに 睡眠不足と過労で声が裏返って大号泣「永野さんに“とんねるずごっこ”って批判されました。おめえらカッコよくねえからって」（石田たくみ／テレビ東京系「あちこちオードリー」2月18日放送）◇◇◇「今、若手が目指すべきお笑い芸人の先輩は、カミナリさんなんじゃないか」と吉住は言う。カミナリは漫才を評価されて世に出て、現在も舞台に